"عقرب في رغيف".. تحقيق موسع بالوادي الجديد حول الواقعة المثيرة للجدل

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أنها فتحت تحقيقًا موسعًا بعد تلقي شكوى من مواطنة حول العثور على عقرب داخل رغيف خبز بلدي مدعم.

جاء ذلك في بيان رسمي أكدت فيه المحافظة أنها لن تتهاون في محاسبة أي مسؤول عن المخالفات، مع تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق لضمان التزامها باشتراطات الصحة والسلامة.

وأوضحت المحافظة أنه فور تلقي الشكوى صدرت تعليمات عاجلة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، شملت مديرية التموين وإدارة تموين الخارجة ومباحث التموين والصحة وسلامة الغذاء، انتقلت اللجنة إلى المخبز محل الشكوى، حيث أجرت معاينة شاملة للإنتاج، وسحبت عينات من الدقيق البلدي والردة المستخدمة، وأرسلتها إلى معامل وزارة الصحة لتحليلها.

وأشارت المحافظة إلى أنه بناءً على الفحص الأولي للصورة المتداولة، تبين أن الحشرة الملتصقة بالرغيف لم تمر بعملية الخبز داخل الفرن، حيث ظلت محتفظة بشكلها ولونها الطبيعيين.

وأضافت أن الحشرة ظهرت في الصورة أعلى سطح الرغيف، مما يعزز احتمال التصاقها به بعد عملية الإنتاج، خاصة أن الشاكية أفادت بأن زوجها يعمل في مجال جمع النفايات، وهو ما قد يكون أدى إلى التصاق الحشرة بالرغيف أثناء نقله أو تخزينه.

وأكدت المحافظة في بيانها أن الواقعة قيد التحقيق، وأنه يتم متابعة كافة التفاصيل بدقة، مشددة على ضرورة التزام المخابز باشتراطات الصحة والجودة.

كما أكدت على استمرار حملات التفتيش المكثفة لضمان توفير خبز بلدي مدعم بمواصفات عالية للمواطنين، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات قد يجري رصدها.

يُذكر أن الواقعة أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون الصورة المتداولة للرغيف المزعوم، مطالبين بتوضيح الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

ومن جانبها، شددت المحافظة على أهمية تحري الدقة قبل تداول المعلومات والصور التي قد تسيء إلى سمعة العاملين في المخابز دون أدلة قاطعة.