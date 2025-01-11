صور| رئيس الوزراء يضيف 4 وحدات قروية جديدة لمراكز إدارية بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل النطاق الإداري لمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل القرار إضافة 4 وحدات قروية جديدة إلى المراكز الثلاثة، ليرتفع إجمالي الوحدات القروية بالمحافظة إلى 51 قرية أم. وتمثلت الإضافات الجديدة في قريتي "أبو طرطور" و"الجزائر" لمركز الخارجة، وقرية "الشيخ والي" لمركز الداخلة، وقرية "عثمان بن عفان" لمركز الفرافرة.

وثمّن الزملوط هذه الخطوة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في دعم تنمية موارد المحافظة والتوسع في تطبيق نهج اللامركزية.

وأكد أن القرار يمثل دفعة قوية نحو تحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية وزيادة الفرص التنموية على مستوى المحافظة.

كما أعرب المحافظ عن تقديره لجهود لجنة التقسيم الإداري بالمحافظة، التي بذلت جهودًا كبيرة في تحديث الكيانات الإدارية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات السكان وخطط التنمية المستقبلية.

في سياق متصل، أعلن محافظ الوادي الجديد عن اعتماد خرائط المخططات التفصيلية لعدد من القرى بالمحافظة، بإجمالي 22 قرية.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من إعداد المخططات الخاصة بـ 12 قرية في مركز الخارجة، و10 قرى في مركز باريس، في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في القرى.

وأكد الزملوط، أن هذه التحركات تأتي في إطار رؤية المحافظة لتوسيع الرقعة العمرانية وتعزيز الاستثمارات المحلية من خلال تحسين البنية التحتية وتنمية المجتمعات الريفية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث تعد محافظة الوادي الجديد من أكبر محافظات مصر مساحة، وتمثل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحسين توزيع الموارد وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر كفاءة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المناطق النائية.

إضافة 4 قرى جديدة للوادي الجديد (1)

إضافة 4 قرى جديدة للوادي الجديد (2)