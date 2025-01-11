قصة اكتشاف ويليام هيرشل لقمران يدوران حول كوكب أورانوس

تمر علينا اليوم السبت الموافق 11 يناير، ذكري اكتشاف ويليام هيرشل Gقمران يدوران حول كوكب أورانوس سميا "تيتانيا" و"أوبرون".

واكتشف الفلكي الإنجليزي الألماني ويليام هيرشل كوكب أورانوس، وهو الكوكب السابع من الشمس.. وكان اكتشاف هيرشل لكوكب جديد أول اكتشاف في العصر الحديث، وأول اكتشاف باستخدام التلسكوب، مما سمح لهيرشل بتمييز أورانوس ككوكب وليس نجمًا كما اعتقد علماء الفلك السابقون.

أطلق هيرشل، الذي نال لقب فارس لاحقًا لاكتشافه التاريخي، على الكوكب اسم "الكوكب الجورجي"، وجاء ذلك تكريما للملك جورج الثالث ملك إنجلترا. ومع ذلك، اقترح عالم الفلك الألماني يوهان بود اسم "أورانوس" للجسم السماوي من أجل التوافق مع أسماء الكواكب الأخرى المعروفة المستمدة من الأساطير الكلاسيكية.

كان أورانوس، إله السماء عند الإغريق القدماء، سلفًا للآلهة الأوليمبية. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، أصبح أيضًا الاسم المقبول عمومًا للكوكب السابع من الشمس.

كوكب أورانوس هو كوكب عملاق غازي مثل المشتري وزحل ويتكون من الهيدروجين والهيليوم والميثان. يدور أورانوس، ثالث أكبر كوكب، حول الشمس مرة كل 84 سنة أرضية وهو الكوكب الوحيد الذي يدور بشكل عمودي على مداره الشمسي. في يناير 1986، زارت المركبة الفضائية الأمريكية غير المأهولة فوييجر 2 الكوكب، واكتشفت 10 أقمار إضافية إلى الأقمار الخمسة المعروفة بالفعل، ونظاما من الحلقات الخافتة حول العملاق الغازي.

فريدريك ويليام هيرشل:

ولد فى15 نوفمبر 1738، وهو عالم فلك وملحن بريطاني من أصل ألماني. اتبع هيرشل خطوات أبيه فانضم للفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لهانوفر، قبل هجرته إلى بريطانيا العظمى عن عمر يُناهز التاسع عشر، وهو شقيق العالِمة كارولين هيرشل. أصبح مشهوراً لاكتشافه كوكب أورانوس، وقمريه الرئيسيين تيتانيا، وأوبيرون، بالإضافة إلى قمري زحل.، كان أول من اكتشف وجود الأشعة تحت الحمراء. وألف واشتهر بسمفونياته الأربعة والعشرين، وعدداًك من القطع الموسيقية التي لحنها.