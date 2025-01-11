ميلان بقوته الهجومية أمام كالياري في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كالياري، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق ميلان، اليوم السبت، نظيره كالياري على ملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يخوض ميلان مباراته ضد كالياري بقوته الهجومية، حيث يقود الإسباني ألفارو موراتا الهجوم رفقة الأمريكي كريستيان بوليسيتش والبرتغالي رافائيل لياو.

كان ميلان منذ أيام، توج ببطولة كأس السوبر الإيطالي على حساب غريمه وجاره إنتر ميلان، بعد الفوز عليه في النهائي بنتيجة 3-2.

يحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي كالياري في المركز الثامن عشر وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة كالياري

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - يونس موسى - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - ألفارو موراتا - رافائيل لياو.