«إندرايف» الناقل الرسمي للنسخة السادسة من احتفالية «قادرون باختلاف»

وقعت إندرايف، للنقل الذكي، بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية للإعلان عن أنها الناقل الرسمي للنسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف، المقرر إقامتها يوم 5 فبراير المقبل.

وتتضمن شراكة إندرايف مع قادرون باختلاف تقديم خدمات النقل المجانية للأطفال المشاركين في الحدث، بما في ذلك رحلات مجانية للتدريبات والعرض المسرحي، مما يضمن للأطفال المشاركين الحصول على وسائل نقل موثوقة وسهلة الوصول من وإلى مكان الحدث، وهو ما يعكس ثقة الجهات الحكومية في تطبيق إندرايف باعتباره تطبيقًا آمنًا.

صرحت د.أمل مبدي رئيسة الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية أن قادرون باختلاف أصبح حدثًا بارزًا في الحياة الثقافية بـمصر، ورحبنا بالتعاون مع إندرايف ليصبح الناقل الرسمي لأن الشركة أثبتت نفسها في السوق المصرية كشريك موثوق ونحن على يقين من أن أطفالنا سيكونون راضين عن خدمة النقل المقدمة إليهم وآمنة لهم.

كما صرح فادي سليمان، رئيس شركة إندرايف في مصر، قائلًا: "يمكن أن تعبر هذه الشراكة أيضًا عن التزام أوسع من جانب شركتنا بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع المصري، ودعم الشمولية وإمكانية توفير انتقالات مجانية لمثل هذه المبادرات وخاصة للأشخاص ذوي الهمم، كما تشير مشاركتنا كناقل رسمي إلى التزامنا بضمان مشاركة هؤلاء الأطفال وأسرهم في الحدث بسلاسة، وتعزيز تجربتهم من خلال خيارات نقل موثوقة وسهلة الوصول".

وأضاف سليمان: "تفخر إندرايف بدعم الحدث السنوي الأهم في مصر والذي ينتظره الملايين من المصريين كل عام، لأنه يتماشى مع القيم الأساسية للشركة وكيف تتوافق هذه القيم مع أهداف الدولة المصرية أو بمعنى أدق الجمهورية الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بالشمولية وإمكانية الوصول والمسئولية الاجتماعية".

وباعتباره تطبيق النقل الذكي رقم 1 في مصر، ترى شركة inDrive أن هذه الشراكة فرصة لتعزيز مكانتها كشركة رائدة ليس فقط في مجال النقل الذكي ولكن أيضًا في دعم المبادرات التي تعزز التغيير المجتمعي الإيجابي.