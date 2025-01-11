"وكأنها القــيامة".. حصيلة أولية لخسائر حرائق كاليفورنيا

تحاول السلطات الأمريكية تقليل خسائر الحرائق التي اجتاحت كاليفورنيا والمستمرة منذ أيام.

وقررت السلطات إجلاء السكان القدامى مع اقتراب تحذيرات الإخلاء بسبب حريق باليساديس.

وتستعرض "البوابة نيوز" حصيلة أولية لخسائر حرائق كاليفورنيا خلال الأيام الماضية