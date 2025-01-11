عادل حمودة: «الفين براج» لن يبقى في منصبه حين يتولى ترامب الرئاسة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن «الفين براج» قطعا لن يبقى في منصبه حين يتولى ترامب الرئاسة في 20 يناير 2025، موضحا أن «الفين براج» هو المدعي العام في نيويورك الذي وجه إلى ترامب اتهامات جنائية، وهو الذي أثار غضب ترامب بتوقيفه يوم 23 مارس 2023 وأقسم على وضعه في السجن من المؤكد أنه سيستقيل من منصبه قبل ان يقال منه هذا ما أكدت صحيفة نيويورك تايمز يوم 13 نوفمبر 2024.

وتابع «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هناك شخص آخر سينسحب من المشهد هو المستشار الخاص «جاك سميث» مؤكد سينسحب، ولن ينتظر قرار ترامب للتخلص منه وفي حواره مع المذيع المحافظ هيو هيويت سئل ترامب: «ما ستفعل مع جاك سميث ؟ هل ستعفو عنه؟ أم ستطيح به؟ أجاب ترامب: «الأمر سهل للغاية سوف أعزله في غضون ثانيتين» أضاف: «سيكون أحد أول الأمور التي سيتم التعامل معها».

وأضاف حمودة أن سميث كان قد أقام دعوي قضائية ضد ترامب تتهمه بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني، ورفضت الدعوى لكن سميث استأنفها، قطعا هناك شخصيات اخرى أساءت إلى ترامب ستنسحب من المناصب العامة قبل أن يتخلص منها.