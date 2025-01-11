مستقبل وطن: دعمنا مستشفى الأزهر بدمياط لتفردها بتخصصات نادرة

قال محمد مندي أبو سمرة أمين ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن في دمياط، إن مستشفى الأزهر بدمياط من اكبر المستشفيات استقبالا للحالات المرضية سواء من محافظة دمياط او المحافظات المجاورة نظرا لوجود تخصصات غير موجودة في مستشفيات أخرى مثل أشعة الجاما نايف.

وأضاف مندي في تصريحات له اليوم السبت انه تم التبرع وافتتاح غرفة العناية المركزة لوحدة السكتة الدماغية ووحدتى عناية للصدر والباطنة بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة بحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام ، غرفة العناية المركزة الجديدة لوحدة السكتة الدماغية و المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و الدكتور حمدان ربيع ، رئيس جامعة دمياط، و الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر، والدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بالحزب، والمحاسب على كيوان، أمين عام الحزب بدمياط، والدكتور محمد العرابي، أمين تنظيم الحزب بدمياط، والنائب محمد الحصى والنائب حسن عبدالوهاب، والنائبة رحاب موسى، أعضاء مجلس النواب، والنائب وليد التمامي، والنائب محمد أبو حجازى والنائب أحمد البلشي، أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور عادل دياب، رئيس مستشفى الأزهر.

واستمع محافظ دمياط، لشرح مفصل من الدكتور عادل دياب، عن وحدة العناية المركزة، والخدمات المقدمة من المواطنين، وتكلفة المشروع بالكامل .

وأعرب "محافظ دمياط" عن شكره وتقديره لحزب مستقبل وطن على هذه المبادرة المجتمعية، لخدمة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح " المحافظ" أن هذه الوحدات المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ستساهم في تقديم أفضل رعاية للمرضى .

من جانبه، أكد النائب أحمد عبدالجواد أن حزب مستقبل وطن يولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي، ويسعى دائماً لدعم المشروعات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن هذه الخطوة بداية لمشروعات كثيرة في دمياط .