عمر مرموش يحطم أرقامًا قياسية بالجملة بعد هدفه في شباك سانت باولي

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت إلى فوز ثمين على فريقه السابق سانت باولي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ميلرنتور، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

سجل مرموش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، ليقود فريقه إلى ثلاث نقاط ثمينة.

لم يحتفل مرموش بالهدف احترامًا لفريقه السابق سانت باولي، ليتوج مجهوده بحصوله على جائزة رجل المباراة.

أرقام قياسية لـ مرموش بعد هدفه في شباك سانت باولي

لم يتوقف تألق مرموش عند هذا الحد، بل حقق العديد من الإنجازات والأرقام القياسية خلال هذه المباراة، أبرزها:

منافسة محمد صلاح: أصبح عمر مرموش وصيفًا للنجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي في عدد المساهمات التهديفية (أهداف وصناعة أهداف)، حيث يمتلك صلاح في رصيده 31 مساهمة تهديفية، بينما وصل مرموش إلى 22 مساهمة.

معادلة هاري كين في الدوري الألماني: عادل مرموش عدد أهداف النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، وذلك في ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفًا لكل منهما.

تفوق على كين في المساهمات: كما تفوق مرموش على كين في عدد المساهمات التهديفية في الدوري الألماني، حيث وصل لاعب المنتخب الوطني إلى 21 مساهمة مقابل 19 للدولي الإنجليزي.

محمد صلاح - عمر مرموش

رقم قياسي مصري جديد: بتسجيله الهدف رقم 14 هذا الموسم، تخطى مرموش رقم النجم المصري السابق محمد زيدان، ليصبح أفضل هداف مصري في موسم واحد في تاريخ الدوري الألماني، حيث كان زيدان قد سجل 13 هدفًا كأفضل رقم له في موسم واحد.

ثالث الهدافين المصريين في الدوريات الأوروبية الكبرى: وانفرد مرموش بالمركز الثالث في قائمة الهدافين المصريين في الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي جاءت كالتالي: محمد صلاح 210 أهداف، محمد زيدان 47 هدفًا، عمر مرموش 34 هدفًا، أحمد حسام ميدو 33 هدفًا، مصطفى محمد 17 هدفًا، هاني رمزي 15 هدفًا، عمرو زكي 10 أهداف.

عمر مرموش - محمد زيدان

بهذا الفوز، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.