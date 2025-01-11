إعادة فتح طريق أسيوط – الوادي الجديد بعد انقلاب تريلا

تمكنت إدارة مرور الوادي الجديد مساء اليوم السبت من إعادة فتح طريق الخارجة – أسيوط بشكل كامل بعد أن أغلق جزئيًا بسبب انقلاب شاحنة نقل ثقيل (تريلا) عند الكيلو 140، الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، بينما تسبب في توقف جزئي للحركة المرورية على الطريق الحيوي.

كان اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب التريلا على الطريق. على الفور، جرى الدفع بسيارات الدفاع المدني إلى موقع الحادث لرفع آثار الشاحنة وإزالة العوائق التي نتجت عنها. كما استدعت إدارة المرور أوناشًا ومعدات ثقيلة لسحب الشاحنة بعيدًا عن الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

جهود فرق الإنقاذ والمرور أسفرت عن استئناف حركة المرور بشكل كامل بعد ساعات من العمل المكثف في الموقع. وتم تحرير محضر بالواقعة من قِبل الأجهزة الأمنية، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتعرف على أسباب الحادث.

يذكر أن طريق الخارجة – أسيوط يُعد من الطرق الرئيسية التي تربط محافظتي أسيوط والوادي الجديد، ويمثل شريانًا هامًا لحركة النقل والسفر بين المحافظتين.

وأكدت إدارة مرور الوادي الجديد على ضرورة التزام قائدي المركبات بقواعد المرور للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، خاصة في الطرق الصحراوية التي قد تتسبب سرعتها العالية أو حمولة المركبات الثقيلة في وقوع حوادث.

وأهابت إدارة المرور بالسائقين توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق المفتوحة التي تتعرض لظروف جوية متغيرة أو ضعف في الرؤية الليلية.

كما وعدت بتكثيف الحملات المرورية لمتابعة التزام قائدي المركبات بالقواعد والإرشادات المرورية، بهدف تقليل الحوادث وضمان سلامة مستخدمي الطرق.