صور| تخفيضات تصل إلى 30% في "أسواق اليوم الواحد" بالوادي الجديد

طرحت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تخفيضات تصل إلى 30% على المنتجات في "أسواق اليوم الواحد"، بهدف تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأكد ضياء متولي، وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، أن المبادرة التي يجري تعميمها تدريجيًا في جميع مدن وقرى المحافظة تسعى لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن السوق أُقيم للمرة الثالثة على التوالي في مدينة الخارجة بمنطقة الشعلة، بالإضافة إلى مركزي الفرافرة والداخلة، مع خطط للتوسع لتشمل باقي المراكز والمدن بالمحافظة.

وأشار "متولي" إلى أن السوق يوفر مجموعة واسعة من السلع الأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للأسر، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث بلغت نسبة التخفيضات على السلع الأساسية 30%، بينما تُعرض اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلوجرام، وهو أقل من أسعار السوق المعتادة.

وأضاف أن "أسواق اليوم الواحد" ستستمر حتى حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار خطط وزارة التموين لتلبية احتياجات الأسر خلال مواسم الاستهلاك المرتفع.

وأوضح أن هذه الأسواق تأتي كجزء من الجهود المبذولة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت مديرية التموين أنها تعمل على توفير السلع بكميات كبيرة لضمان استمرارية السوق ونجاح المبادرة، مع التنسيق مع الجهات المعنية لضمان جودة المنتجات المعروضة. ودعت المديرية المواطنين للاستفادة من التخفيضات المتاحة في الأسواق، مؤكدة استمرارها في إطلاق المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

لحوم بلدية بسعر مخفض بمبادرة سوق اليوم الواحد بالخارجة (1)

لحوم بلدية بسعر مخفض بمبادرة سوق اليوم الواحد بالخارجة (2)