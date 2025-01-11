عادل حمودة: فوز ترامب زلزال سبقه صدمة تشير لتحولات عميقة في أمريكا

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة أن التطورات السياسية في الولايات المتحدة تؤثر على العالم أجمع، نظرًا لمكانتها كقوة عظمى وحيدة حتى الآن، مشيرًا إلى تأثيرها العميق على الدول المنافسة والناشئة، قائلاً: «لو عطست الولايات المتحدة أُصبنا بالزكام».

وصف حمودة، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ما يحدث في الولايات المتحدة بأنه «زلزال»، وهو تعبير مستعار من تصريحات المسؤولين الأمريكيين المقربين من الرئيس ترامب، موضحًا أن الزلزال سبقته «صدمة» تشير إلى التحولات العميقة التي يشهدها النظام الأمريكي.

ونقل تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الذي دعم ترامب، حيث قال: «يجب أن نشكل فريقًا يهز النظام من الداخل»، «نعمل على تغييرات جذرية في النظام».

أوضح حمودة نقلا عن جونسون بأن ترامب سيكون الرئيس الأهم للمرحلة القادمة، مشيرًا إلى أنه لن يتم إضاعة الوقت في تنفيذ برنامج «أمريكا أولًا»، والتركيز سيكون على إصلاح معايير السياسة العامة في الولايات المتحدة.

ولفت الى أن جونسون وصف التغييرات الجذرية بأنها صادمة، لكنها ضرورية للاستمرار، مؤكدًا التزام الجمهوريين بإحداث تحول عميق في بنية النظام السياسي الأمريكي.