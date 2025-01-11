الاثنين .. صالون أوبرا دمنهور الثقافي يناقش تحديات التعليم

فى إطار فعاليات الثقافة الهادفة لتطوير الوعى تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى باليوم العالمى للتعليم فى أمسية لصالون أوبرا دمنهور الثقافى تتناول موضوع "كيفية مواجهة التحديات التى تواجه التعليم " بمشاركة نخبة من القيادات التعليمية هم الدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور ، الدكتورة هبة مكرم نائب مجلس الشيوخ وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى ، الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة و يديرها الإعلامى أيمن عدلى وذلك فى السابعة مساء بعد غد الإثنين بمسرح أوبرا دمنهور .

يذكر أن اليوم العالمي للتعليم يقام يوم 24 يناير من كل عام و يعد ضمن المناسبات التى تحتفل بها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا إيمانًا بأهمية التعليم في تحقيق السلام والتنمية، وبأنه الأساس الذي تبني عليه الدول خطواتها للوصول إلى التقدم، وباعتباره أحد الحقوق الأصيلة لأفراد المجتمع .