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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد ضد مقاول نصب على المواطنين بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس مقاول لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية لهم بمنطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجاري استكمال التحقيقات.

كانت قد القت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مقاول لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنيين بزعم توفير وحدات سكنية لهم بمنطقة المرج .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول  - "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ المالية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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