6 عروض نسائية تنافس في مهرجان المسرح العربي

حرصت إدارة مهرجان المسرح العربي في دورتها الـ 15 على تمثيل عروض أخرجتها وكتبتها نساء عربيات لهن تجارب لافتة في بلدانهن، ومن أبرزها، "نساء لوركا" للعراقية عواطف نعيم،

تدور أحداث المسرحية حول فكرة البحث عن الحرية والوجود والسلام، ويعتمد العرض على خمسة نماذج نسائية مأخوذة من نصوص مسرحيات مختلفة للكاتب فيدريكو كارسيا لوركا هي مسرحية (ماريانا بينيدا، يرما، عرس الدم، ومنزل برنارد ألبا)، تحاول النساء الخمس المقاومات ايجاد تعريف جديد لكل من مصطلح الحرية، الحب والسلام.

ترتكن هذه المسرحية على الوضعية الراهنة للنساء، وتعتبر بمثابة صرخة ضد الإرهاب والعنف النظامي، ورسالة من فنانين عراقيين يتوجهون بها للعالم، لتسلط الضوء على المرأة ومشاكلها ونفسيتها في المجتمع، قصة امرأة تزوجت مجبرةً، وأخرى تبحث عن حقها الطبيعي في الإنجاب، فيما تتعرض مجموعة من الفتيات للقمع من قبل والدتهن الأرملة التي تحاول حمايتهن من خلال منعهن من الخروج، لتكون محصلة هذا الانغلاق هي خسارتها لابنتها منتحرةً.

و"الملجأ" للأردنية سوسن دروزة، من إنتاج معمل 612 ـ الأردن، وتأليف نجيب نصير وسوسن دروزة، وإخراج سوسن دروزة والدكتور الحاكم مسعود، تدور أحداث المسرحية في زمن ليس ببعيد، سلوى وجواد نجمان مسرحيان ولهما تاريخ مسرحي طويل، لهما جماهيرية، يرافقهما نوفل وهو حارس ومدير خشبة، لكن مع تدهور الأوضاع ينضم آخرون لسكان المكان ومن بينهم الراقصة شهلا التي تدعي أنها أتت لتجربة أداء، والصحفي نبيل الذي جاء لعمل تقرير، وحيث صار المسرح ملجأ فعليا وعاطفيا لسكانه، ينشب نزاع وتطغى الشكوك بأن جواد قد أجر المسرح أو أبرم صفقة ما من أجل إنقاذ المسرح، ويبقى الخطر الخارجي قائماً، فيحتدم الحوار والصراع الداخلي.

كما تعرض مسرحية "ريش" للفلسطينية شادن أبوالعسل، يبحث عرض " ريش " في تلك المعاني ويكشف شبكة العلاقات بين الشخصيات وعلاقات القوّة بينهم . تحت سقفٍ واحدٍ، تجتمع أربع كائنات تتشابك علاقاتها في مشاهد تُبرز تعقيد التفاعل الإنساني. حيث يتضح كيف تتشكل الذات تحت تأثير السلطة، وكيف تحكُمُها، وتؤثر في خياراتها ورغباتها .

كونسبت وكوريوغرافيا : شادن أبو العسل، وبطولة عشتار معلّم ، عنان أبو جابر، ماشا سمعان، هيا خوريّة، دراماتورج : حازم كمال الدين، موسيقى : سعيد مراد، هندسة الصوت : فادي مراد، سينوغرافيا : شادن أبو العسل، حازم كمال الدين

ومن سوريا مسرحية "عد عكسي" للسورية هنادة الصباغ، ويتحدث العرض عن الإنسان في تفاصيل حياته وكمية الذكريات التي يحملها، وعن بساطة الحياة التي نضخمها نحن كبشر من أجل لا شيء، وأن الحياة قصيرة، وعلينا أن نستغل الفرصة لنعيش كل لحظة بلحظة، ونركز على السعادة الموجودة في أبسط الأشياء.

ومن تونس"هاجة بوابة 52" للتونسية دليلة مفتاحي. بطولة دليلة المفتاحي في دور فاطمة النيفر، وسناء حافظ في دور حسنية رمضان عميد، وشيماء التوجان في دور خديجة رابح، وعبير الصميدي في دور زكية محمد لمين باشا باي ، وكمال الكعبي في دور الديواني بالمطار، لم يخل العمل من الاسقاطات الحالية وتناول بعض الظواهر الحياتية في واقعنا التونسي المعيش السياسية منها والاجتماعية وغيرها وكل ذلك بأسلوب تراوح بين الواقعية الدرامية والتراجيديا، والواقعية الهزلية التي تفاعل معها الحضور بتلقائية خالصة.

إضافة لعرض "هم" للمغربية أسماء الهوري، من تأليف عبد الله زريقة وإخراج أسماء الهوري.