الجزيرة يتعادل مع الوحدة في الدوري الإماراتي بمشاركة محمد النني

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني ضد الوحدة، التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

شارك النني أساسيًا مع الجزيرة أمام الوحدة، ولعب المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، حيث يعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدرب المغربي الحسين عموتة.

النني يشارك في تعادل الجزيرة أمام الوحدة

لم يشهد اللقاء أي أهداف رغم محاولات الفريقين، بالرغم من تسجيل رفاق النني هدفًا في الدقيقة 30، سجله فينيسيوس ميلو، لكن ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

بذلك، خاض محمد النني 10 مباريات في الدوري الإماراتي مع الجزيرة، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

بتلك النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.