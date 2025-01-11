اقرأ غدًا في عدد «البوابة».. الرئيس اللبنانى الجديد يبدأ غدًا مشاورات تشكيل الحكومة

السبت 11/يناير/2025 - 08:21 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 12 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

«بايدن» يلقى خطاب الوداع.. وترامب يبدأ نشاطه قبل حلف اليمين

مستشار الأمن القومى الأمريكى: هناك بعض التقدم فى مفاوضات الهدنة

«يونيسف»: 3.2 مليون طفل فى السودان مهددون بسوء التغذية الحاد

الرئيس اللبنانى الجديد يبدأ غدًا مشاورات تشكيل الحكومة

«ميقاتى» فى دمشق للقاء «الشرع».. و«عون»: أول زيارة إلى الخارج للسعودية

تركيا ترفض أى دور لفرنسا فى ملف الأكراد بسوريا

باريس تستدعى السفير الإيرانى للمطالبة بالإفراج الفورى عن معتقلين فرنسيين

تجاهلتها طالبان.. قمة فى باكستان حول تعليم الفتيات بحضور ملالا يوسفزى

40 دولة تجتمع فى إسلام آباد لدعم تعليم الفتيات