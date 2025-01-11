ads
السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في عدد «البوابة».. الرئيس اللبنانى الجديد يبدأ غدًا مشاورات تشكيل الحكومة

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 12 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

«بايدن» يلقى خطاب الوداع.. وترامب يبدأ نشاطه قبل حلف اليمين

مستشار الأمن القومى الأمريكى: هناك بعض التقدم فى مفاوضات الهدنة

«يونيسف»: 3.2 مليون طفل فى السودان مهددون بسوء التغذية الحاد

الرئيس اللبنانى الجديد يبدأ غدًا مشاورات تشكيل الحكومة

«ميقاتى» فى دمشق للقاء «الشرع».. و«عون»: أول زيارة إلى الخارج للسعودية

تركيا ترفض أى دور لفرنسا فى ملف الأكراد بسوريا

باريس تستدعى السفير الإيرانى للمطالبة بالإفراج الفورى عن معتقلين فرنسيين

تجاهلتها طالبان.. قمة فى باكستان حول تعليم الفتيات بحضور ملالا يوسفزى

40 دولة تجتمع فى إسلام آباد لدعم تعليم الفتيات

العدد
البوابة بايدن الرئيس اللبناني الجديد السودان ترامب يونيسف