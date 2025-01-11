إصابة 4 موظفين بتعليم الوادي الجديد في تصادم سيارة حكومية بلودر

أصيب 4 أشخاص منذ قليل في تصادم سيارة مزدوجة كابينة تابعة لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بلودر على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة وجرى الدفع بسيارات الإسعاف الى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا من ادارة النجدة يفيد تصادم سيارة دوبل كابينة تابعة لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بلودر بطريق موط الدهوس بمركز الداخلة.

ونتج عن الحادث اصابة كلا من محمد منصور يوسف 51 عاما، أيمن أحمد حنفي 49 عاما، سعد عاشور منصور 55 عاما، سيد ابراهيم غريب 55 عاما.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف الى موقع الحادث لنقل المصابين لتلقي العلاج اللازم وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.