منتخب اليد يفوز على سلوفاكيا بختام مبارياته فى دورة إسبانيا

فاز منتخبنا الوطنى المصري الاول للرجال لكرة اليد، على منتخب سلوفاكيا 39 - 24، وذلك فى ختام مباريات الدورة الدولية الودية المقامة في اسبانيا والتى تأتى فى اخر استعدادات الفريق الوطنى لبطولة العالم.

ولقد شهد لقاء سلوفاكيا حصول نجم منتخبنا الوطني المصرى الحارس محمد على على جائزة افضل لاعب.

وكان قد فاز منتخبنا الوطنى المصري لكرة اليد وديا على منتخب رومانيا بنتيجة 33 - 30 و ذلك فى ثانى مبارياته بالدورة الدولية الودية، وخسر منتخبنا مباراته الأولى أمام منتخب النرويج 32 - 29.

تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصري ببطولة العالم القادمة كل من:

كابتن خالد فتحى رئيسا للبعثة - الاسبانى خوان كارلوس باستور مدير فنى - كابتن محمد ابراهيم مدرب عام - الاسبانى مانويل سييرا مدرب حراس مرمى - كابتن نور ابو زيد مدير الفريق - كابتن محمود سعيد مدير اداري - دكتور محمد شوقي طبيب الفريق - جواو ادواردو محلل اداء - ماريو تومليانوفيتش مدرب احمال.

تضم قائمة لاعبى الفريق الوطني كل من:

مركز حراسة المرمى : كريم هنداوي - محمد علي - عبد الرحمن حميد

مركز جناح أيسر : أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال إبراهيم مسعود

مركز جناح أيمن : محمد سند - أكرم يسري

مركز ظهير أيمن : يحيي خالد : محسن رمضان - محمد لاشين

مركز ظهير أيسر : علي زين : أحمد هشام السيد دودو - عبد الرحمن فيصل

مركز صانع العاب : سيف الدرع - أحمد خيري - سيف هاني فوكس

مركز الدائرة : ابراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - خالد وليد - ياسر سيف.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصري ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة والتى تضم منتخب ومنتخب كرواتيا ومنتخب الارجنتين ومنتخب البحرين.