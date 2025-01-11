"مياه الفيوم": دعم إدارة الصرف الصناعي للحد من التلوث

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الإدارة العامة للصرف الصناعي بقطاع المعامل تعمل على حماية البيئة والصحة العامة من خلال الحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي، والتي تشمل شبكات الصرف ومحطات الرفع والمعالجة. يأتي ذلك عبر إحكام الرقابة على تصريف المخلفات الصناعية السائلة ومراجعة التزام المنشآت الصناعية المخالفة بالمعايير، مشيرًا إلى أن الحصول على موافقة الصرف الصناعي يُعد أحد الشروط الأساسية لتراخيص المنشآت.

وأضاف أن الشركة تدعم جميع القطاعات والإدارات بشكل كامل لتطوير منظومة العمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن الإدارة العامة للصرف الصناعي قامت خلال عام 2024 بجمع وتحليل 656 عينة صرف صناعي بإجمالي 3292 تحليلًا. وشملت العينات منشآت صناعية وسياحية وتجارية وطبية وخدمية في جميع أنحاء المحافظة، وتم ذلك بصورة دورية ومفاجئة لضمان مطابقة العينات للمعايير المقررة.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة رباب علواني، مدير عام الإدارة العامة للصرف الصناعي، إلى أن عدد المنشآت التي تخضع للرقابة بلغ 1610 منشآت، مع استمرار العمل على زيادة عدد العينات المطابقة من خلال توعية أصحاب المنشآت وسحب عينات دورية لتحليلها. كما تم إصدار 275 ترخيصًا جديدًا خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إدخال أنشطة ومنشآت جديدة ضمن منظومة الرقابة، مما ساهم في زيادة عدد الوصلات غير المنزلية.

وأكدت أن الإدارة تسعى باستمرار لتطوير الأداء عبر توجيهات السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة، حيث يتم تحديث قاعدة البيانات بصفة مستمرة، وتطبيق برامج جديدة مثل برنامج “حسابات أعباء التنقية” للمنشآت غير المطابقة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج خاص بإدارة المديونية والإيرادات من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات بالشركة.

واختتمت بأن الإدارة تولي اهتمامًا كبيرًا بشكاوى العملاء، وتسعى للرد عليها بسرعة وكفاءة لتحقيق رضا المواطنين وتعزيز الثقة في خدمات الشركة.

inbound2568908484622718749

inbound4906754721368608914

inbound3350160068423623270

inbound8072808033388915688