بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يتلقى هزيمة ثقيلة من الأهلي بالدوري القطري

تلقى فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، هزيمة ثقيلة من الأهلي بسداسية مقابل 3 أهداف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري القطري.

شارك حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة أمام الأهلي، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

الأهلي يكتسح الوكرة بمشاركة حمدي فتحي

افتتح أيوب عسال التسجيل لصالح الوكرة في الدقيقة 11، قبل أن يدرك سيكو عمر يانساني التعادل للأهلي في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، ثم أضاف جوليان دراكسلر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 36.

حصل ألكسندر شولز لاعب الوكرة على البطاقة الحمراء في الدقيقة 45+2، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وفي الشوط الثاني، سجل ريكاردو جوميس هدف التعادل لرفاق حمدي فتحي في الدقيقة 47، قبل أن يسجل الأهلي 4 أهداف.

وضع روبن تيهي الأهلي في المقدمة من جديد بهدف ثالث في الدقيقة 55، ثم أحرز إريك إكسبوسيتو الهدف الرابع في الدقيقة 68، وعاد سيكو عمر يانساني للتسجيل مجددًا في الدقيقة 71، وقلص أيوب عسال الفارق للوكرة في الدقيقة 90+5، قبل أن يختتم إريك إكسبوسيتو السداسية في الدقيقة 90+8.

بذلك، شارك حمدي فتحي في 12 مباراة مع الوكرة في الدوري القطري، صنع خلالها هدفًا ولم يسجل أي أهداف حتى الآن.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات رائعة مع النواخذة.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الوكرة عند 14 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما ارتقى الأهلي إلى وصافة الترتيب بـ25 نقطة، بفارق الأهداف عن الدحيل المتصدر.