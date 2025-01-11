تعرف على القائمة النهائية لمنتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم 2025

أعلن الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد القائمة النهائية للكوماندوز قبل بطولة العالم للرجال والتى تقام بتنظيم ثلاثى فى كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من ١٤ يناير إلى ٢ فبراير من العام الجاري.

وتضم القائمة منتخب مصر لكرة اليد 18 لاعب كالآتي..

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

منتخب اليد يطير إلى كرواتيا ١٢ يناير



من ناحية أخرى؛ قرر مجلس إدارة اتحاد اليد، ترأس الكابتن خالد فتحى رئيس الاتحاد بعثة بطولة العالم القادمة والتى يستعد لها منتخبنا بكل قوة حاليا، والمقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من ١٤ يناير إلى ٢ فبراير٢٠٢٥.

ومن المقرر أن يتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا ١٢ يناير المقبل قادماً من معسكر إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم.



وأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

ومن المنتظر أن تشهد بطولة العالم فى نسختها الأوروبية منافسات شديدة الصعوبة خاصة أنه تستضيفها ثلاثة من القوى العظمى فى عالم كرة اليد الدنمارك والنرويج وكرواتيا.



ومنذ تولى اتحاد اليد المسئولية برئاسة الكابتن خالد فتحى ورغم ضيق الوقت، تحول الاتحاد إلى خلية نحل استعدادا للمنافسات القوية التى تنتظر الفراعنة فى كأس العالم،