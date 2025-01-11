غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تعقد وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور احمد فؤاد هنو، المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، غدًا الأحد الموافق 12 يناير الجاري، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، الساعة الـ 10:30 صباحًا.

ويتضمن المؤتمر الإعلان لأول مرة عن "ضيفي شرف" المعرض لدورتي 2026 و2027 ، وإطلاق "مبادرة جديدة" ضمن فعاليات المعرض .

ومع اقتراب موعد انطلاق الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي من المقرر أن يُعقد من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، اليكم ملامح المعرض فى النقاط التالية:

_تُعد سلطنة عمان هي ضيف شرف المعرض لهذا العام

_ اختيار الدكتور أحمد مستجير، العالم والمفكر، ليكون شخصية المعرض

_اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون شخصية معرض الطفل

_مشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية

_برنامج ثقافي وفني مُتنوع سيُقام على هامش المعرض طوال أيامه.

_ تخصيص مساحات خاصة للنشر الرقمي والمحتوى الإلكتروني.

_ يوفر المعرض خدمات النقل الجماعي من وإلى موقع المعرض عبر حافلات خاصة.

تتوفر نقاط طبية مجهزة بكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى توافر الإسعافات الأولية في مواقع متفرقة داخل المعرض.

يتعاون المعرض مع البريد المصري لتوصيل الكتب إلى جميع أنحاء الجمهورية، من خلال خدمات مثل وصلها والإيزى بوكس والبريد السريع، مما يتيح للزوار شحن الكتب بسهولة.