قيادات الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن" تفتتح غرفة عناية مركزة بدمياط الجديدة

نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، زيارة ميدانية لمحافظة دمياط، استمرارا للدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن، وضمن سلسلة الجولات التنظيمية التي تقوم بها قيادات الأمانة المركزية للحزب، بمختلف المحافظات لتقديم مبادرات خدمية وتنموية.

استهل وفد الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، زيارة محافظة دمياط، بافتتاح غرفة العناية المركزة بمستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة لوحدة السكتة الدماغية، وتشمل ٦ أسرة، إلى جانب رفع كفاءة العناية المركزة بوحدتي الباطنة العامة ورعاية الصدر، بحضور النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، وأمناء الأمانات النوعية المركزية وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، والمحاسب علي السيد كيوان أمين الحزب بالمحافظة والدكتور محمد العرابي أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط.

ومن المقرر، أن تشهد الزيارة، تدشين مبادرة "فرحة أولادنا"، وتجهيز 150 عروسا من أهالي المحافظة، وتوزيع 50 كرسيا متحركا لذوي الهمم، وافتتاح وتجهيز غرف العناية المركزة بمستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، وتشمل: وحدة السكتة الدماغية ـ وحدة رعاية الصدر، وحدة رعاية الباطنة، فضلاً عن افتتاح 10 مقرات جديدة لحزب مستقبل وطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية، والأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

يأتي ذلك، بعد أن نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، زيارات لمحافظات جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا والفيوم والغربية ، خلال الفترة الماضية، لتقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرات وفاعليات خدمية متنوعة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.