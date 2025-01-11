عودة حقل ظهر.. انطلاقة جديدة للطاقة في مصر

السبت 11/يناير/2025 - 07:51 م

في أعماق البحر الأبيض المتوسط، يتألق حقل ظهر كأكبر اكتشاف للغاز في المنطقة، محققًا إنجازًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الطاقة.

ومع استئناف عمليات الحفر بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، تستعد مصر لكتابة فصل جديد في مسيرتها الطاقوية، مدعومة بتقنيات متطورة واستثمارات ضخمة تعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي.

يبلغ إنتاج حقل ظهر حاليًا 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا، ومن المتوقع أن يزداد بمقدار 220 مليون قدم مكعب يوميًا مع دخول الآبار الجديدة حيز التشغيل.

وقد تجاوزت الاستثمارات في الحقل 12 مليار دولار حتى يوليو الماضي، ومن المنتظر أن تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات مصر الطاقوية.

لكن الطموح المصري لا يتوقف هنا، فخطة الدولة تهدف إلى الوصول إلى الحد الأقصى من الإنتاج قبل منتصف عام 2025، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز صادرات الغاز الطبيعي. حقل ظهر ليس مجرد اكتشاف غازي، بل هو جزء أساسي من رؤية اقتصادية وطنية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم النمو الاقتصادي.

بهذه الخطوات، تؤكد مصر موقعها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة، حيث يمثل حقل ظهر نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة ومشرق لقطاع الطاقة في البلاد.