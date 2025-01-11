قيادات الأمانة المركزية بـ "مستقبل وطن" تشهد مبادرة "فرحة أولادنا" برأس البر

شهد وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بقيادة النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، احتفالية"فرحة أولادنا"، التي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر، بمحافظة دمياط، ضمن فعاليات زيارة الوفد التنظيمية للمحافظة.

شارك في الفعالية النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، وأمناء الأمانات النوعية المركزية وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، والمحاسب علي السيد كيوان أمين الحزب بالمحافظة والدكتور محمد العرابي أمين التنظيم بالمحافظة، إلى جانب أعضاء وقيادات وكوادر الحزب من كافة مراكز وأقسام المحافظة.

تضمنت المبادرة تجهيز 150 عروسًا من أبناء المحافظة، ضمن مبادرة تهدف لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تسليم ٥٠ كرسي متحرك لذوي الهمم، تأكيدًا على دور الحزب المجتمعي في دعم جميع فئات المجتمع، وتعزيز التكافل الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شملت الفعالية حضور عدد كبير من المواطنين وأهالي المحافظة، الذين عبروا عن امتنانهم وشكرهم للحزب على هذه المبادرات التي تلامس احتياجاتهم، وتسهم في تحسين جودة حياتهم.

تأتي المبادرة ضمن سلسلة زيارات قامت بها قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، لعدد من المحافظات، شملت جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا والفيوم والغربية، بهدف تقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم مبادرات وفعاليات خدمية متنوعة.