بيراميدز يهزم ساجرادا ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق بيراميدز إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على مضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف بيراميدز الوحيد اللاعب المغربي وليد الكرتي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذه النتيجة تصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل رسميا لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بينما تجمد رصيد ساجرادا عند 5 نقاط في المركز الثالث.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أعلن التشكيل الذي يخوض به مواجهة ساجرادا الأنجولي على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة لوندا بالجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض بيراميدز مواجهة ساجرادا بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - طارق علاء - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.