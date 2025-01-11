باستثمارات 100 مليون دولار و3000 فرصة عمل.."كونيكتا" تطلق عملياتها وتؤسس مقر إقليمي في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة "كونيكتا مصر لخدمة العملاء" التابعة لمجموعة "كونيكتا" الإسبانية العالمية، المتخصصة في خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.



تم توقيع المذكرة بحضور نور الدين بيهمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونيكتا" العالمية، حيث وقع الاتفاق كل من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ “إيتيدا”، وأحمد الحراني، الرئيس التنفيذي لشركة "كونيكتا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



بموجب المذكرة، ستطلق مجموعة "كونيكتا" عملياتها في مصر من خلال تأسيس مقر رئيسي جديد بالقاهرة الجديدة ليكون مركزًا إقليميًا يقدم خدمات في أسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا والأمريكيتين. المجموعة تخطط لاستثمار حوالي 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وتوفير 3000 فرصة عمل متخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، تحليل البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، والدعم الفني، مع تقديم خدمات العملاء بالعديد من اللغات مثل الإنجليزية والفرنسية، والألمانية والإيطالية والإسبانية.



كما ستقيم الشركة أول مركز عالمي للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في مصر، مع التركيز على نقل الخبرات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي التفاعلي (Conversational AI) وتحليل البيانات والتقنيات الناشئة.



الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية العنصر البشري المصري المتميز، الذي يعد من أبرز مميزات مصر في هذا القطاع.



الدكتور عمرو طلعت أشاد بإقبال الشركات العالمية على إقامة مراكزها في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساهم في جعل مصر مركزًا عالميًا لتصدير الخدمات الرقمية والتعهيد، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.



من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر أن الشراكة مع "كونيكتا" تعكس الثقة المتزايدة في الكوادر المصرية وتفتح آفاقًا جديدة للتوسع في قطاع تكنولوجيا المعلومات.



نور الدين بيهمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونيكتا"، أوضح أن هذه الشراكة مع إيتيدا تهدف إلى دفع عجلة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تقديم حلول رقمية مبتكرة والمساهمة في تطوير القوى العاملة في مجالات التكنولوجيا وتجربة العملاء.



تعد "كونيكتا" شركة رائدة عالميًا في مجال تعهيد العمليات التجارية وإدارة تجربة العملاء، ولديها 130,000 موظف في 26 دولة عبر أربع قارات، وتقدم حلولًا متكاملة في قطاعات متنوعة تشمل الاتصالات، الطاقة، البنوك، النقل، التجزئة، والتجارة الإلكترونية.