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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد سيدات الزمالك تفوز على الطيران بنتيجة 39 - 25 بالدوري

يد سيدات الزمالك
يد سيدات الزمالك
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‎فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات"، على نظيره الطيران بنتيجة 39 - 25، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري.

‎قدمت لاعبات الزمالك أداءً جيداً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 21 - 13، واستمر تفوق الفريق في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة  39 - 25

‎ويتكون الجهاز الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" من: "حسن يسري رئيساً، محمد عبد السلام مديراً فنياً، محمد الأحمر مدرباً عاماً، محمد مصطفي مدرباً للحراس، هبة حسنين مديراً إدارياً، سارة محمد إدارياً، حبيبة هشام أخصائياً للعلاج الطبيعي،ساجد عمرو مخططاً للأحمال، مؤمن مصطفي محللاً للأداء".

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