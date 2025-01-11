إصدارات "القومي لثقافة الطفل" المشاركة في معرض الكتاب.. تعرف عليها

يشارك المركز القومى لثقافة الطفل، بعدد من الاصدارات، التى اعلن عنها مؤخرًا، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2025، والذى من المقرر ان ينطلق في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025، بمركز مصر الدولي للمؤتمرات في التجمع الخامس.

واصدر “القومى لثقافة الطفل”، كتاب "هل تصدقون ما حدث؟!، للكاتب رضا سلام، ورسوم الدكتورة ايمان فكرى ، ويعرض بجناح صندوق التنمية الثقافية بالمعرض، بالاضافة الى المنفذين الدائمين بساحة الأوبرا وسور أكاديمية الفنون.

كما اصدر “متلازمة امل”، للمؤلف هانى قدرى، ورسوم الفنان احمد عبد النعيم، وقصاقيص مجلات الاطفال، من واقع حكايات الفنان احمد عبد النعيم.

فيما صدر عن المركز “بيت جد نعيم”، تأليف صفاء عبد المنعم، وروسوم فيرونيكا سالم، و"سلام يابيسو" تأليف وليد يوسف، ورسوم رشا منير.

بينما صدركتاب “أمادو” من تأليف وأشعار محمد زناتى، ورسوم شيماء كامل، كما صدر “مغامرات جحا”، من تأليف عبد الزراع، ورسوم عبد العزيز تاعب، و “وادى النمل” من تأليف شهاب سلطان، وروسوم احمد عبد النعيم.