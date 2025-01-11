الاحتفالات تعم مدينة أم درمان بعد سيطرة الجيش السوداني

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" عثمان الجندي من أم درمان أن الجيش السوداني حقق تقدمًا كبيرًا في عدد من المدن السودانية، خاصة في شرق السودان، وذلك بعد الانتصارات المتتالية على قوات الدعم السريع.

وأشار الجندي، إلى أن الاحتفالات الكبيرة التي بدأت في مدينة ود مدني منذ الساعة الثانية ظهرًا تعبر عن حالة الفرح التي يعيشها المواطنون هناك بعد استعادة السيطرة على المدينة من قبل الجيش السوداني.

كما انتشرت الاحتفالات إلى مدن أخرى مثل القضارف، بورتسودان، كسلا، إضافة إلى المناطق الشمالية مثل الضنغلة، التمر، الشندي وكوشيو.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش السوداني عن استعادة مدينة أمدمان، والتي كانت تشهد اشتباكات عنيفة مع مليشيا الدعم السريع، حيث أكد الجيش أن عمليات تمشيط كبيرة تجري في المدينة لتطهيرها من بقايا الجماعات المسلحة.

ونوه، أن القوات السودانية قد استعادت السيطرة على مواقع استراتيجية مثل جبل البكاش والمصفاة الجيلي، وهي مناطق تعتبر حاسمة في تأمين العاصمة الخرطوم من التهديدات المحتملة.