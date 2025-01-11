ضبط المتهم بفيديو ربط "حيوان" من عنقه بصندوق سيارة في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً قيام سائق سيارة بربط "حيوان" من عنقه بصندوق السيارة أثناء سيره.. وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً قيام قائد سيارة ربع نقل بربط "حيوان" من عنقه بصندوق السيارة حال سيرة بطريق "القاهرة / الإسماعيلية" الصحراوى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (السيارة ، وقائدها – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأن الحيوان المشار إليه "ثعلب" ، وقيامه وبعض الأهالى بالتعدى على الثعلب لالتهامه بعض الدواجن بمنازلهم مما أدى إلى وفاته فقام بربطه بالسيارة لإلقائه بالمنطقة الصحراوية أثناء سيره بالطريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.