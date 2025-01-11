"ICT Misr" تفوز بجائزة "Veritas" كشريك استدامة الأعمال لعام 2024

فازت شركة "ICT Misr" المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتكاملة بجائزة شريك استدامة الأعمال (Business Sustainability Partner Award) من شركة Veritas العالمية، المتخصصة في حلول النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، وذلك عن شراكتها المتميزة وصدارتها في توفير حلول Veritas في السوق المصرية خلال عام 2024.

تعتزم ICT Misr زيادة وتطوير أعمالها خلال العام 2025 من خلال التوسع في التعاون مع Veritas وزيادة حجم الأعمال المشتركة في مصر، عبر تقديم حلول إضافية وتوسيع قاعدة الأعمال في القطاعات الحيوية مثل القطاع الحكومي، المصرفي، المالي، التجاري، الطاقة، البترول، الصحة، والتعليم.

وأشار المهندس محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة ICT Misr، إلى أن التعاون بين الشركتين ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة في السوق المصرية، موضحًا أن التكامل الذي تقدمه ICT Misr في الحلول الرقمية يعزز من قدرتها على توفير حلول Veritas بجانب الحلول المتكاملة الأخرى.

وأكد المهندس شريف عزيز، المدير العام لشركة Veritas مصر، أن الشراكة قد أحدثت فارقًا كبيرًا في السوق المصرية، حيث تساهم في تعزيز حماية البيانات وضمان استعادتها بشكل آمن.

جدير بالذكر أن ICT Misr قد فازت في وقت سابق بجائزة Premier Partner of the Year 2023 من Veritas تقديرًا لجهودها المتميزة في مجال النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات وحمايتها من الهجمات الإلكترونية مثل Ransomware وغيرها.