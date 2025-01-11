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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إمام عاشور يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك استاد أبيدجان

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي
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أضاف إمام عاشور الهدف الثاني لفريق الأهلي في مرمى إستاد ابيدجان الإيفواري باللقاء الذي يجمعهما حاليا على “فيليكس هوفويت بوانيي”، في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف إمام عاشور الثاني في الدقيقة 73 بعدما أحرز هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، بعدما تقدم الفريق الإيفواري بهدف “كوري” في الدقيقة 26 من بداية اللقاء.

تشكيل الأهلي أمام أبيدجان 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم الدبيس. 

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية. 

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، وسام أبو علي.

ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو (جنوب إفريقيا) – 8 نقاط.

الأهلى (مصر) – 7 نقاط.

شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

استاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

إمام عاشور فريق الأهلى تشكيل الأهلي أمام أبيدجان ترتيب مجموعة الأهلي