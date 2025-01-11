تشيلسي يكتسح موركامب بخماسية نظيفة ويواصل التألق

حقق فريق تشيلسي انتصارًا كبيرًا على نظيره موركامب بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات كأس الاتحاد الانجليزي.

وقدم لاعبو تشيلسي أداءً مميزًا، حيث تألقوا في الهجوم والدفاع ليحصدوا فوزًا مستحقًا.

توسين أدارابيويو افتتح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 39 برأسية رائعة بعد تمريرة متقنة من القائد ريس جيمس.

مع بداية الشوط الثاني، عزز كريستوفر نكونكو النتيجة في الدقيقة 50 بهدف من تسديدة قوية.

عاد توسين أدارابيويو ليضيف هدفه الثاني في الدقيقة 70، بعد عرضية مميزة من تيريك جورج.

جواو فيليكس سجل الهدف الرابع في الدقيقة 75 بعد تمريرة حاسمة أخرى من تيريك جورج.

اختتم جواو فيليكس مهرجان الأهداف في الدقيقة 77، بتسديدة مميزة بعد تمريرة من مارك كوكوريلا.

سيطرة وأداء هجومي:

سيطر تشيلسي على المباراة بشكل كامل، حيث أظهر اللاعبون انسجامًا كبيرًا بين الخطوط الثلاثة. وتألق كل من جواو فيليكس وتوسين أدارابيويو بتسجيل ثلاثة أهداف معًا، إلى جانب الأداء الدفاعي القوي الذي حافظ على نظافة الشباك.