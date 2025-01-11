جلوبال ميديكال سيتي: التكنولوجيا ضرورة لتطوير القطاع الصحي في مصر

أكد المهندس أحمد حمادة، المدير التنفيذي لمستشفى جلوبال ميديكال سيتي ، أن التطورات السريعة في تكنولوجيا الأجهزة الطبية تفرض على القطاع الصحي في مصر مواكبة هذه الثورة التقنية لتوفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصري.



وأوضح حمادة أن المستشفى، الذي يعد أول مدينة طبية متكاملة في قلب القاهرة، ونموذج ناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، يعتمد على أحدث التجهيزات الطبية العالمية لضمان تقديم خدمات صحية متقدمة.



أشار حمادة، إلى أن جلوبال ميديكال سيتي يضم جهاز القسطرة Siemens ArtisQ، أحد أكثر الأجهزة تقدمًا عالميًا، ووحدة تشخيصية متكاملة تعتمد على تقنيات شركة Maquet العالمية، مما يساهم في تقديم تشخيصات دقيقة وسريعة، موضحاً أن المستشفى حقق نموًا في العمليات الجراحية بنسبة تقارب 200% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ويسعى لمواصلة هذا النمو في 2025، مستهدفا حصة سوقية تصل إلى 40% من المرضى الوافدين للعلاج في مصر من كافة دول المنطقة.



كشف حمادة عن أن المستشفى يسعى لاستقطاب المرضى من دول الخليج، خاصة السعودية وسلطنة عمان، بفضل خدماته المتميزة في العمليات الجراحية المعقدة، كما أعلن عن تأسيس شراكات استراتيجية مع دول أفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وليبيا، بهدف جعل المستشفى الوجهة الطبية الأولى للمرضى الأفارقة.



حقق المستشفى نسب نجاح تصل إلى 99.9% في العمليات الجراحية الكبرى، بما في ذلك استئصال أورام البنكرياس وعمليات القلب المفتوح. كما أُجريت أكثر من 50 عملية لإزالة أورام المخ باستخدام تقنيات متطورة، بالإضافة إلى إجراء عمليات تدخل عصبي لعلاج شلل الرعاش بنجاح.



في إطار دعمه للتنمية الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي، افتتح المستشفى وحدة الطب الرياضي والتأهيل، التي تضم برامج متقدمة لمعالجة الإصابات الرياضية وتحسين الأداء البدني، ما يجعلها وجهة متميزة للرياضيين ، حيث تعد السياحة العلاجية في مصر أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البلاد على خريطة السياحة العالمية.



يستعد المستشفى لتوسيع خدماته من خلال تجهيز وحدات متخصصة لزراعة الكلى والكبد والنخاع، مدعومة بأحدث التقنيات وفريق طبي متخصص لضمان أفضل النتائج للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.