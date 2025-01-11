إقبال على سوق اليوم الواحد في رأس سدر بجنوب سيناء

يشهد سوق اليوم الواحد بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء اقبال كثيف من المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة وذلك استمرارا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بإقامة ،سوق اليوم الواحد بمدن المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية .

ويشهد السوق إقبالاً كبيراً من مواطني المدينة، حيث يوفر جميع السلع الأساسية والغذائية، بما في ذلك اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفواكه، الأسماك، المخبوزات، البيض، والمشغولات اليدوية. وتصل نسبة التخفيضات على هذه السلع إلى ما بين 20% و30%.

هذا وتعكس اسواق اليوم الواحد حرص الدولة على دعم المواطنين من خلال تنظيم هذه الأسواق التي تقدم سلعاً بجودة عالية وأسعار منافسة مقارنةً بالأسواق الأخرى، ونظرا للإقبال الشديد تقرر امتداد السوق ليوم اخر غدا السبت،

يأتي هذا السوق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف المدن، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتعد هذه المرحلة الثالثة من افتتاح الأسواق بالمحافظة، بعد نجاح المرحلة الأولى في مدينة شرم الشيخ وطور سيناء وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين والسياح..

وتعد هذه الأسواق حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والتجار والمواطنين، بهدف تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.



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