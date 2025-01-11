"ادفع للموبايل.. مش للرسوم!".. إنفينيكس تعزز ريادتها في تصنيع الهواتف الذكية محليًا

إنفينيكس تواصل دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع الهواتف الذكية، حيث أطلقت منذ عام 2019 مبادرة تصنيع هواتفها محليًا في مصر، ما أسهم في توفير الأجهزة بأسعار تنافسية للمستهلكين مع تجنب الرسوم الجمركية والتكاليف الإضافية.

تسجل جميع هواتف إنفينيكس المُصنَّعة في مصر لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتتمتع بإعفاء كامل من الضرائب والرسوم الجمركية. ومع تطبيق حظر الهواتف الدولية في السوق المصرية، تزايدت أهمية الهواتف الذكية المحلية، حيث بات المستهلكون يبحثون عن خيارات ذات جودة عالية وسعر معقول بدون رسوم إضافية.

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أهمية مشروع تصنيع هواتف إنفينيكس في مصر، مشيرًا إلى مصنع "وادي السيليكون" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمثال حي على نجاح التصنيع المحلي

يضم المصنع خمسة خطوط إنتاج متطورة ويوظف أكثر من 210 عمال وفنيين، ويصدر إنتاجه إلى أسواق مثل الكويت وتونس والمغرب، مع تغطية السوق المحلية أيضًا. ويسعى المصنع إلى زيادة نسبة المكون المحلي إلى 40% في منتجاته العام المقبل، بما في ذلك الهواتف والسماعات والساعة الذكية وأجهزة الشحن.

قال طه مجدي، مدير عام إنفينيكس مصر، إن الشركة كانت من أولى الشركات التي استجابت لمبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، حيث بدأت تصنيع هواتفها في مصر منذ عام 2019.

وأضاف أن التصنيع المحلي يعزز الاقتصاد المصري ويعكس إيمان إنفينيكس بقدرة السوق المصرية على أن يصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير الهواتف الذكية.

أعلنت إنفينيكس عن طرح هاتف Infinix Hot 50 المصنَّع بالكامل في مصر، الذي يعد الخيار المثالي للمستهلكين الباحثين عن أداء قوي وتجربة استخدام متميزة بسعر منافس.

يتميز الهاتف بشاشة كبيرة بقياس 6.78 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة.

كما يأتي مزودًا بمعالج Helio G100 لضمان أداء متوازن في الألعاب والتطبيقات، بالإضافة إلى كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع إمكانية تصوير فيديو بدقة 2K، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة XOS 14.5 المبتكرة، ويُتوفر هاتف Infinix Hot 50 الآن في الأسواق المصرية وعبر منصات التجارة الإلكترونية بسعر يقارب 6000 جنيه، ما يتيح للمستهلكين الاستفادة من أحدث التقنيات المصنوعة محليًا.