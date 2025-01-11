تحت شعار "اتعلم مع الكبار".. المنتور تطلق حملة تعليمية جديدة لعام 2025

أعلنت منصة "المنتور" التعليمية عن إطلاق حملتها الجديدة لعام 2025 تحت شعار "اتعلم مع الكبار"، والتي تهدف إلى تمكين الشباب والمهنيين والطلاب من الاستفادة من خبرات نخبة من أبرز القادة والخبراء في المنطقة العربية. يأتي إطلاق الحملة مع تقديم خصم خاص بنسبة 30% على الاشتراكات السنوية والربع سنوية والشهرية، وذلك لتحفيز الأفراد على الانضمام والاستفادة من المحتوى التعليمي الحصري الذي تقدمه المنصة.

وأكدت المنتور أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة لاستقطاب شريحة أكبر من المتعلمين من خلال تقديم محتوى حصري في مجالات مثل التسويق، القيادة، التحول الرقمي، والموارد البشرية، وغيرها من المجالات المهمة. كما تهدف الحملة إلى تعزيز تجربة المستخدمين على المنصة وبناء علاقات طويلة الأمد مع جمهورها.

قال إبراهيم كمال، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة المنتور: "نسعى دائمًا لتقديم تجربة تعليمية ذات جودة استثنائية تمكن الأفراد من الوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات المهنية في العالم العربي".

وأضاف: "منصة المنتور تؤمن أن التعليم هو المفتاح لتغيير المستقبل، ونسعى لتمكين الشباب والمهنيين من تحسين حياتهم المهنية والشخصية".

كما أشار كمال إلى أن رؤية المنصة تمتد إلى بناء أجيال عربية تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمساهمة في بناء المجتمعات ودعم تطورها. وأوضح أن الحملة تمثل فرصة حقيقية للمشتركين للتعلم من نخبة من أفضل الخبراء في العالم العربي، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل: عبدالله سلام، أحمد الأعور، خالد حبيب، خالد الصاوي، زاهي حواس، محمود محيي الدين، وإيهاب فكري.

وتسعى المنتور من خلال هذه الحملة إلى تحقيق نتائج حقيقية تعكس تأثير التعليم الحديث في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص النجاح للأفراد والمجتمعات.