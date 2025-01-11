عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة: يجب وقف الحرب وإبرام صفقة شاملة

دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى وقف الحرب الحالية وإبرام صفقة شاملة، معتبرة أن الأمر الوحيد الذي يعيد أبناءنا هو وقف الحرب، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت العائلات أن استمرار العمليات العسكرية يزيد من معاناتهم ويعقد من فرص إعادة أبنائهم، مشددة على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن عودة المحتجزين في أسرع وقت ممكن.

في سياق متصل، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم السبت، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيسا الموساد والشاباك سيتوجهان الليلة إلى الدوحة للانضمام إلى مفاوضات صفقة الرهائن.