موقف محمد عبد المنعم.. تشكيل نيس لمواجهة ريمس بالدوري الفرنسي

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ستاد ريمس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ريمس بملعب أوجست ديلاون، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس أمام ريمس، بعدما شارك أساسيًا في مباراة ستاد رين الماضية في الدوري الفرنسي.

شارك محمد عبد المنعم مع نيس في 8 مباريات بالدوري الفرنسي، وغاب عن 4 مباريات في مختلف المسابقات للإصابة.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي ريمس في المركز الثاني عشر وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل نيس لمواجهة ريمس في الدوري الفرنسي