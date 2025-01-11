الإثنين.. عرض «زيارة ليلية» و«لعل الله يراني» في نادي سينما المرأة

يواصل نادى سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على عروضه يوم الإثنين ٢٠ يناير بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر عرض كل من فيلم لعل الله يراني إخراج محب وديع، وفيلم زيارة ليلية تأليف وإخراج عمر علي في عرضه الأول بالقاهرة بعد أن شارك من قبل في المسابقة الدولية بمهرجان الغردقة السينمائي الدولي لسينما الشباب ومهرجان الإبداع العربي وفاز الفيلم بتنويه خاص لأحسن ممثلة لبطلته نورهان منصور وشاركها بطولة الفيلم أسامة أسعد وحسن عبدالله ودينا هريدي .

عن فيلم لعل الله يراني فقد فاز في عرضه الأول بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٤٠، والفيلم من بطوله شهر الصايغ، منتج فني رفيق جورج.

عقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.