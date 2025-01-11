كيونت تطلق منتجات "Amezcua Bio Light 3" و"Bio Disc 3" لتعزيز الصحة والعافية

أعلنت شركة كيونت، المتخصصة في منتجات الصحة ونمط الحياة، عن إطلاق منتجيها الجديدين "Amezcua Bio Light 3" و"Bio Disc 3"، اللذان يهدفان إلى تعزيز التعافي وزيادة الطاقة ودعم التوازن الصحي والبدني بأسلوب شامل.

تسعى هذه المنتجات المبتكرة لتقديم حلول متقدمة في مجال التعافي، مما يتيح للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية والأشخاص المهتمين بالصحة الاستفادة من تقنيات متطورة لتعزيز رفاهيتهم.

تم تصميم جهاز "Amezcua Bio Light 3" كحل مبتكر للعلاج الضوئي غير الجراحي، حيث يستهدف بؤر الألم في الجسم باستخدام موجات ترددية خاصة تسهم في تقليل الالتهابات، تحسين الدورة الدموية، وتسريع عملية الشفاء.

يعتبر هذا المنتج مفيدًا للأشخاص الذين يسعون للوصول إلى أداء بدني مثالي.

أحد المستخدمين الذين شهدوا فعالية هذه المنتجات هو أنوب ديبناث، عاشق للياقة البدنية البالغ من العمر 51 عامًا من نيوجيرسي، الذي حقق مؤخرًا محاولة للحصول على رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس كأكبر شخص يؤدي 20 حركة شقلبة خلفية.

وأشار ديبناث إلى أن منتجات "Amezcua" من كيونت، مثل "Bio Light 3" و "Bio Disc 3"، ساعدته في استعادة عافيته، وزيادة صفائه الذهني، والحفاظ على طاقته البدنية خلال فترة تدريبه.

وأضاف ديبناث: "منذ عامين وأنا أستخدم قلادة Amezcua Chi 4 التي تحتوي على "Amezcua Resonance Technology (ART)" لاستعادة التركيز والحفاظ على طاقتي. وبالتزامن مع منتجات أخرى من Amezcua مثل "Bio Disc 3"، التي تعيد هيكلة الماء الذي أستهلكه وتعزز طاقتي، يعزز "Bio Light 3" من تخفيف الآلام بعد التدريبات المكثفة. هذه المنتجات تعزز رفاهيتي العامة وتساعدني في تجاوز الحدود".

وقال تريفور كونا، مدير التسويق لدى كيونت، إن الشركة تواصل التزامها بتقديم منتجات مبتكرة تدعم تحسين جودة حياة عملائها، قائلاً: "نحن في كيونت نحرص على توفير منتجات ذات تأثير إيجابي على حياة عملائنا، حيث يقدم كل من "Amezcua Bio Light 3" و "Bio Disc 3" بديلاً آمنًا وغير جراحي للرياضيين المحترفين ومحبي اللياقة البدنية، مما يعزز عملية التعافي الفعّال".

منذ إطلاق منتج "Bio Light" في عام 2010، تم بيع أكثر من 100,000 وحدة حول العالم، مما أثر إيجابيًا في حياة أكثر من 250,000 شخص. ولاقت منتجات "Bio Light 3" و"Bio Disc 3" إشادة من لاعبة تنس الريشة الأوليمبية ساينا نيهوال، التي أشارت إلى دور هذه المنتجات في تحسين عملية استشفائها بعد عملية جراحية، حيث كانت تمنحها شعورًا بالتطهير البدني.