حلول نتورك إنترناشيونال للدفع الرقمي تعزز عروض ماني فيللوز الجديدة في مصر

أعلنت نتورك إنترناشيونال (نتورك)، المتخصصة في تمكين التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن شراكتها مع ماني فيللوز، أول وأكبر تطبيق لدوائر المال في مصر، لتفعيل حل جديد يعزز من وظائف الدفع الأفضل في فئتها.

بموجب هذه الشراكة، ستزود نتورك ماني فيللوز بمنصتها "المدفوعات الرقمية كخدمة"، التي تشمل خدمات مالية فائقة مثل منع الاحتيال المتقدم، ووظائف الدفع الآمنة بالكامل، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الخدمات المدارة للمكاتب الخلفية. ستساهم هذه الخدمات في تحسين تعدد استخدامات التطبيق وتجربة المستخدم، مما يعزز من قدرته التنافسية في السوق.

وستدعم نتورك أيضًا توسع تطبيق ماني فيللوز في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل خبرتها الإقليمية الواسعة في هذا المجال.

وقال الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي لقسم المعالجة في أفريقيا لدى نتورك إنترناشيونال: إن الشراكة تعزز قدرتهم التنافسية، مع دعم توسع الشركة في أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واشار إلي أن هذا التعاون يعكس النمو الكبير في قطاع المدفوعات الرقمية في مصر ويتماشى مع رؤية مصر الوطنية وخطة 2030.

من جانبه، قال أحمد وادي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ماني فيللوز هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في رحلتنا، حيث تعزز مكانتنا الريادية وتفتح الطريق لتوسعنا الإقليمي.