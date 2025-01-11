استمرار فعاليات حملة "دفء وطمأنينة" بجنوب سيناء

تواصل محافظة جنوب سيناء فعاليات حملة "دفء وطمأنينة" التابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري، ويشارك محافظ جنوب سيناء في توزيع آلاف البطاطين والألحفة والملابس والمواد الغذائية علي المستحقين والأولى.

وكان الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، قد دشن، حملة "دفء وطمأنينة" التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات المصري، وشارك في توزيع آلاف البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والمواد الغذائية على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية في محافظة جنوب سيناء، بالملحق الخاص بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.

واشاد محافظ جنوب سيناء بالتعاون المثمر والبناء بين محافظة جنوب سيناء وبيت الزكاة والصدقات التابع لمشيخة الازهر الشريف، ووجه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات.

يشار الي ان «بيت الزكاة والصدقات»، أطلق حملة «دفء وطمأنينة»، لتوزيع آلاف البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والمواد الغذائية على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية في محافظة جنوب سيناء، وذلك عقب لقاء تنسيقي لوفد بيت الصدقات مع محافظ جنوب سيناء.

وعلى مدار ثلاثة ايام تم التوزيع بقرى ووديان مدن طور سيناء وأبو زنيمة وكاترين ووادى فيران التابعة لمدينة أبو رديس، كما سيتم الاستمرار في التوزيع بمدن شرم الشيخ وباقى مدن ووديان المحافظة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة موجات البرد القارس والظروف البيئية.