دوري أبطال أفريقيا.. "هاتريك" إمام عاشور في شباك استاد أبيدجان تقرب الأهلي من ربع النهائي

وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مضيفه إستاد ابيدجان الإيفواري بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” في الجولة الخامسة من دوري أبطال افريقيا.

أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور “هاتريك” في الدقائق 53 و73، و94 بعدما تقدم الفريق الإيفواري بهدف سان جين كوري في الدقيقة 26 من بداية اللقاء.

بهذا الفوز اقترب الأهلي من حسم التأهل رسميا إلى ربع النهائي بعدما وصل رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، في انتظار نتيجة مباراة ارولاندو بايرتس الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد، خاصة أن فوز الفريق الجنوب أفريقي يؤهل الأهلي رسميا بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة إستاد أبيدجان بعد قليل، على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”، في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، وسام أبو علي.

ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا

الأهلى (مصر) – 10 نقاط.

أورلاندو (جنوب إفريقيا) – 8 نقاط.

شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

استاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.