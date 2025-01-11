4 مشروبات تعزز المناعة في الشتاء.. تعرف عليها

مع برودة الطقس في فصل الشتاء، وزيادة الإصابة بنزلات البرد. يحتاج المواطنين للمشروبات التي تقوي المناعة.

من أبرز هذه المشروبات :

١ .عصير الحمضيات

عصائر الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، مليئة بالفيتامين C. ويمكن أن يساعد مزيج عصائر الحمضيات في تعزيز المناعة ويساعد على درء الأمراض

يساعد الجمع بين الخصائص العلاجية للصبار مع الخيار المرطب والنعناع للحصول على عصير يدعم عملية الهضم ويقوي وظائف جهاز المناعة.

٢. عصير الشمندر

يمكن مزج الشمندر (البنجر)، الغني بالفيتامينات والمعادن، مع التفاح والزنجبيل لصنع عصير يساعد على إزالة السموم ويقوي جهاز المناعة

تتميز فواكه التوت الأزرق والفراولة بطعم لذيذ، بالإضافة إلى أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تقاوم الإجهاد التأكسدي، وتعزز نظام مناعي مرن.

تتميز فواكه التوت الأزرق والفراولة بطعم لذيذ، بالإضافة إلى أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تقاوم الإجهاد التأكسدي، وتعزز نظام مناعي مرن.

يساعد عصير الرمان الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات على تعزيز المناعة والحماية من الجذور الحرة، مما يساهم في تحسين الصحة بشكل عام.

. ٣. عصير البرتقال بالجزر

يعتبر هذا العصير مزيجًا رائعا لتعزيز الصحة العامة، فالبرتقال غني بفيتامين "سي"، والجزر يحتوي على البيتا كاروتي مما يعزز المناعة

4. مشروب القرفة بالعسل

مشروب القرفة بالعسل ليس فقط لذيذًا بل له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، والقرفة تُحسن من حساسية الأنسولين في الجسم، فيما يُعزز العسل المناعة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والإنزيمات الطبيعية.