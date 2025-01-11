ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم السبت، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيسا الموساد والشاباك سيتوجهان الليلة إلى الدوحة للانضمام إلى مفاوضات صفقة الرهائن.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا مع مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمناقشة آخر التطورات في المنطقة.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، سيعقد اليوم جلسة تقدير للوضع مع قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل، وذلك في إطار مناقشة آخر المستجدات بشأن المفاوضات والملفات الأمنية الحالية.

كما أوضحت مصادر مطلعة في الإعلام الإسرائيلي، أن هناك جدلًا قائمًا بين الأطراف المعنية بشأن الصياغة القانونية لصفقة إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، حيث يُصر كل طرف على الحفاظ على حرية عمل خاصة به ضمن الاتفاق.

وأوضحت المصادر أنه يوجد خلاف حول كيفية الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية للصفقة، ما يعكس صعوبة في تحديد آلية واضحة لتطور المفاوضات بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالتقدم في المحادثات، أفادت التقارير بأن 90% من الفجوات في بنود الصفقة قد تم سدها بالفعل، ما يشير إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي إذا تم تجاوز النقاط الخلافية المتبقية.