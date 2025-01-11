أمريكا: مكتب عمدة "لوس أنجلوس" ينفي إقالة رئيسة إدارة الإطفاء

نفى مكتب عمدة مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية إقالة رئيسة إدارة الإطفاء بالمدينة كريستين كرولي أو استقالتها من منصبها، واصفا التقارير المتداولة في هذا الصدد بـ"الكاذبة".

وقال البيان الصادر عن مكتب العمدة كارين باس - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت - إن الأولوية في الوقت الحالي هي مكافحة الحرائق وحماية سكان "لوس أنجلوس".

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة لوس أنجلوس مؤخرا إلى 11 شخصا.

وقد أججت الرياح القوية الحرائق التي اجتاحت آلاف الهكتارات من الأراضي وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم، فيما حذر خبراء الأرصاد من أن الرياح يمكن أن تعصف بالمنطقة لعدة أيام وتتسبب في سقوط الأشجار واندلاع النيران في المناطق التي لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أشهر.