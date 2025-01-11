محافظ الجيزة يشهد أكبر اصطفاف استعدادا للطوارئ والأزمات

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اصطفاف لسيارات ومعدات أجهزة المحافظة من أحياء ومراكز ومدن ومديريات وهيئات والمؤسسات المعنية إستعدادا للأزمات والطوارئ.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الاصطفاف يقام بمشاركة كافة أجهزة المحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدنى مشدداً على كافة المسؤولين برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى والمراجعة الدورية لخطط العمل وخرائط توزيع الوحدات على النقاط الساخنة مؤكدا على التنفيذ الفورى حال ورود أية تحذيرات من الجهات المعنية كالتعامل مع الأمطار الشديدة والسيول والحرائق وغيرها من الاحداث التي تتطلب التعامل السريع والفوري معها للسيطرة عليها .

وأضاف المحافظ إلى أن اصطفاف المعدات اليوم يعد الأكبر فى تاريخ المحافظة حيث بلغ عدد الوحدات المشاركة به حوالي ٧٥٢ سيارة ومعدة تم تدريب أطقم العمل والمشرفين والموظفين بغرف العمليات والجهات الإدارية المشاركة بمنظومة إدارة الأزمات لسرعة التعامل مع الطوارئ بالشكل والأسلوب الامثل لتحقيق السلامة العامة .

يشارك بالإصطفاف ( أحياء ومراكز ومدن المحافظة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل ،شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، المنطقة الصناعية، الإسعاف، مديرية الشئون الصحية، الحماية المدنية، الطرق، الغاز، الهلال الأحمر المصرى).

رافق المحافظ السادة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام للمحافظة و محمد مرعى السكرتير العام المساعد والعميد محمد شافعى المستشار العسكرى للمحافظة و السيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤلى الجهات الأمنية ومديرى المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.